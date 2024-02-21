В Якутии строительство электрозаправок получит господдержку

Компаниям предоставляет бюджетные субсидии для компенсации затрат

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Строительство зарядных станций для электромобилей в Якутии получит государственную поддержку в виде субсидий на компенсацию затрат, сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и геологии.

"Строительство электрозаправок в Якутии получит господдержку в виде субсидий на 90%. Зарядные станции мощностью 149 кВт вошли в региональную программу по переходу на экологичное топливо. Для поддержки проекта регион предоставляет бюджетные субсидии компаниям на компенсацию затрат: 60% (до 1,86 млн рублей) - на создание зарядной инфраструктуры и 30% (до 900 000 рублей) - на расходы по технологическому присоединению", - говорится в сообщении.

По данным министерства, число электромобилей в регионе превышает 100 единиц.

"Новые электрозаправки в республике будут подходить для всех видов электромобилей и позволят одновременно заряжать два транспортных средства. Наша задача на сегодня - сделать так, чтобы жители и предприниматели Якутии, туристы могли проехать по основным автодорогам республики, используя возможности как электрозарядки, так и газомоторного топлива", - привели в пресс-службе слова министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

По мнению экспертов, на начальных этапах становления электродвижения в Якутии зарядная инфраструктура должна получить те же условия, что и рынок газомоторного топлива. В планах у министерства открыть новые газозаправочные станции в Якутске и соседнем Хангаласском районе. Всего в регионе насчитываются 10 газонаполнительных компрессорных, 23 газозаправочных, а также 23 передвижных газозаправочных станций, в том числе 2 электростанции.