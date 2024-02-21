Уровень безработицы в Новосибирской области сократился вдвое за шесть лет

Как уточнила и.о. министра труда и социального развития региона Екатерина Москалева, областные центры занятости населения трансформируются в эффективные кадровые агентства, в которых внедряются принципы бережливого производства и цифровые сервисы

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Почти 400 тыс. человек трудоустроили в Новосибирской области за шесть лет. Уровень безработицы в регионе снизился в два раза, сообщает пресс-служба правительства области.

"В Новосибирской области в результате реализованных мер поддержки рынка труда уровень безработицы в среднем за шесть лет сократился практически в два раза", - говорится в сообщении.

По словам и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерины Москалевой, в рамках национального проекта "Демография" центры занятости населения трансформируются в эффективные кадровые агентства, в которых активно внедряются принципы бережливого производства и цифровые сервисы. "Основные векторы развития службы занятости - клиентоцентричный подход и цифровизация, переход от оказания услуг к решению конкретных жизненных и бизнес-ситуаций", - приводит ее слова пресс-служба.

В целом с 2018 года в службу занятости населения обратились за содействием в трудоустройстве более 560 тыс. жителей Новосибирской области, из них 380 тыс. были трудоустроены на новые рабочие места, а еще 8 тыс. граждан начали предпринимательскую деятельность или открыли собственное дело. Еще одно направление службы занятости населения - предоставление гражданам возможности повысить свою конкурентоспособность на рынке труда через обучение и повышение квалификации. "За шесть лет прошли обучение востребованным на рынке труда профессиям около 40 тыс. граждан, почти 80% из них сохранили занятость или трудоустроились на новые рабочие места", - подчеркнули в пресс-службе.

Новосибирск - один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Ранее замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в области выросло количество компаний, производящих продукцию для нужд армии. Всего в перечень предприятий ОПК было включено 95 предприятий.