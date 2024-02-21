В Приморье на 40% увеличили объем госгарантий для самозанятых перед банками

Сумму поручительства увеличили до 5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Гарантийный фонд Приморского края на 40% увеличил максимальный объем поручительств, предоставляемых самозанятым для получения кредита в банке. Об этом ТАСС сообщила заместитель исполнительного директора Гарантийного фонда Елена Фарахова.

"Фонд внес изменения в регламент работы с самозанятыми и повысил сумму поручительства до 5 млн рублей. Эти средства могут обеспечить до 70% от суммы кредита в банках - партнерах фонда. Максимальный срок поручительства вырос в два раза - до шести лет. Таким образом, самозанятые могут уменьшить финансовую нагрузку, снизив платеж погашения", - сообщила Фарахова.

В пресс-службе центра "Мой бизнес" ТАСС сообщили, что ранее сумма поручительства не могла быть больше 3 млн рублей, а кредит с максимальным поручительством фонда, покрывающим до 70% займа, составлял 4,2 млн рублей. Теперь самозанятые могут получить в банке до 7,1 млн рублей. Также сократился пакет документов для получения поручительства, теперь нужно предоставить не десять, а восемь позиций, причем большинство из них самозанятые готовят и для оформления кредита в банке.

"Мы понимаем, что приморцам, начинающим свое дело в статусе самозанятого, нелегко получить средства на развитие, ведь часто для банка требуется серьезное обеспечение. Наше поручительство под 0,5% годовых ценится банкам на высшем уровне. Это подтверждает и регулятор Банк России, поэтому с нашей помощью самозанятым будет намного проще получить большую сумму на развитие бизнеса - более 5 млн рублей", - сказала Фарахова.

В 2023 году в регионе стали самозанятыми более 92 тыс. человек. Их число выросло на 53% по сравнению с показателями 2022 года.