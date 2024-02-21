СМИ: польские фермеры призвали Москву помочь разобраться с Киевом и Брюсселем

Всеобщая акция протеста прошла 20 февраля в 180 местах Польши, сообщила радиостанция Radio Zet

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры на всеобщей акции протеста 20 февраля использовали пророссийские лозунги, призывая Москву помочь разобраться с проблемами Варшавы в отношениях с ЕС и Украиной. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet.

По ее данным, протестующие аграрии разместили пророссийский транспарант на сельскохозяйственной технике на трассе A1 при выезде из деревни Гожички вблизи границы с Чехией. Радиостанция разместила фотографию с места событий. На ней виден размещенный на тракторе плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину "помочь разобраться с Киевом, Брюсселем и нашими властями".

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.