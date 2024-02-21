Совфед одобрил денонсацию соглашения о пенсиях сотрудников ОВД стран СНГ

В сопроводительных документах к документу сказано, что соглашение выполнило свою задачу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о денонсации соглашения о порядке пенсионного обеспечения и госстрахования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран - участниц СНГ.

Соглашение было подписано от имени Российской Федерации 24 декабря 1993 года в Ашхабаде. Также его подписали Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Документ был направлен на защиту пенсионных прав сотрудников ОВД СССР до принятия государствами - участниками СНГ законодательных актов по вопросу пенсионного обеспечения этой категории лиц.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, в настоящее время в государствах - участниках СНГ по данному вопросу сформировано национальное законодательство, соглашение выполнило свою задачу. В январе президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения. Как отмечают парламентарии, 23 сентября 2023 года свое участие в соглашении прекратила Украина.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после денонсации соглашения Россией при обращении россиян, переехавших на постоянное жительство в другие государства СНГ, выплата им пенсий будет осуществляться в соответствии с утвержденным правительством РФ положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы России.