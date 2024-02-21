Участники СВО получат компенсацию на газификацию жилья в Саратовской области

Размер выплаты составит не более 100 тыс. рублей

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Участники спецоперации и люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами, смогут получить выплату на газификацию жилья в Саратовской области. Соответствующие поправки в закон в двух чтениях приняли депутаты областной думы на внеочередном заседании.

"Законопроектом предлагается дополнительно предоставить право на получение единовременной выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей, а также лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. Кроме того, предполагается дополнительно компенсировать расходы граждан на разработку проектно-сметной документации сети газораспределения", - сказал министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.

По его словам, компенсация расходов на газификацию жилого дома составит не более 100 тыс. рублей. Ранее право на выплату имели 10 категорий граждан, среди которых многодетные и малоимущие семьи, инвалиды и ветераны боевых действий.