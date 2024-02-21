Под Новосибирском намерены наладить выпуск упаковки, оборудования и металлоконструкций

Производственные площади планируют создать на территории Южного промышленно-логистического парка

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Новосибирской области заключила три соглашения с компаниями для строительства на территории Южного промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском производств упаковки, оборудования и металлоконструкций, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

В конце сентября на территории промпарка началось строительство одного из крупнейших в России производственных комплексов по переработке масличных культур - рапса и льна - стоимостью 3,7 млрд рублей. Запуск первой очереди мощностью до 150 тыс. тонн в год планируется в 2024 году. Строительство, монтаж и запуск второй очереди - до 300 тыс. тонн в год - запланированы на 2025-2026 годы. Создание производства началось на площадке взамен ушедшей из региона компании Nestle, планировавшей строительство фабрики кормов на ПЛП.

"На территории парка формируется земельный участок для реализации менее крупных проектов. На данный момент корпорацией заключено уже три соглашения о намерениях с компаниями, которые планируют развиваться на данной площадке. Это производственные предприятия различного профиля - производство упаковки, оборудования, металлоконструкций", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС глава регионального Минэкономразвития Лев Решетников, для создаваемого индустриального парка "Южный ПЛП" в 2024 году введут в эксплуатацию объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Всего на создание всех необходимых объектов инфраструктуры из бюджета Новосибирской области направили более 800 млн рублей.

В пресс-службе корпорации уточнили, что на площадке уже завершены работы по строительству первой очереди сетей электроснабжения, системы водоснабжения и водоотведения, а также завершено проектирование автомобильных дорог и газопровода, которые построят в 2024 году. Инфраструктура станет базовой "Южного ПЛП" и позволит обеспечить проекты, которые уже приступили к реализации, в частности, производственный комплекс по переработке масличных культур.