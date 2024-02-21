Эксперт: добросовестно приобретенные на бирже бумаги не должны подпадать под аресты

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов отметил, что изменения, запрещающие наложение обременений на ценные бумаги без доказательной базы, необходимо внести в законодательство

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Добросовестно приобретенные на бирже ценные бумаги не должны подпадать под аресты, считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Изменения, запрещающие наложение обременений на ценные бумаги без доказательной базы, необходимо внести в законодательство, добавил он.

"Сегодня нам нужно признать биржевые сделки добросовестным приобретением, потому что мы видим, что прокуратура все больше и больше оспаривает итоги приватизации. Мы видим, что у инвесторов, приобретших на бирже ценные бумаги абсолютно добросовестно, эти бумаги сегодня заблокированы", - сказал Швецов на российском форуме финансового рынка АКРА.

По его мнению, необходимо внести в законодательство изменения, которые не позволят без доказательной базы накладывать какие-либо обременения на ценные бумаги, приобретенные розничными инвесторами, и не только розничными, в ходе биржевых торгов. "Сначала нужно доказать, что это было недобросовестное приобретение, а после этого накладывать какие-либо ограничения", - добавил глава набсовета. По его мнению, без этого "финансовый рынок становится лотереей".

12 февраля Арбитражный суд Ивановской области наложил арест на акции и имущество ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения". С иском об обеспечительных мерах в суд обратилась Генеральная прокуратура России. Отмечается, что требования связаны с нарушением процедуры отчуждения имущества в частную собственность при приватизации завода станкостроения.