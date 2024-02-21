Кабмин расширил правила использования средств инвестиционных проектов

Также будет упрощен отбор резидентов особых экономических зон

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Регионы России смогут использовать средства инвестиционных проектов для строительства инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий, также будет упрощен отбор резидентов особых экономических зон. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина напомнил, что в 2021 году по инициативе президента РФ был запущен инструмент новых инвестиционных проектов, которые созданы, чтобы обеспечить строительство жилищных и коммунальных объектов, для обновления транспорта, возведения аэропортов и решения задач в туризме, сельском хозяйстве, энергетике и других отраслях.

"Чтобы повысить эффективность такого инструмента, правительство внесло изменения в правила определения проектов, на которые можно направлять соответствующие высвобождаемые средства. В частности, теперь российским субъектам разрешается использовать их на строительство инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий, значительно упростится и порядок отбора инициатив резидентов особых экономических зон", - указал глава кабмина.

По словам Мишустина, за три года работы такие проекты показали высокую востребованность. "Одобрены были заявки 70 регионов страны. Это почти 700 самых разных частных инициатив на общую сумму около 5 трлн рублей. По итогам их реализации ожидаем появления порядка 200 тысяч дополнительных рабочих мест, что очень важно", - перечислил он.

Премьер отметил, что для выполнения всех целей запланировано также строительство более двух тысяч объектов инфраструктуры, - прежде всего это инженерные сети для жилых домов и промышленных предприятий, туристических кластеров, а также строительство автомобильных и железных дорог к новым производствам. "Регионы смогут профинансировать такие работы частично или полностью в рамках действующего механизма реструктуризации бюджетных кредитов, благодаря чему, соответственно, может быть списана задолженность по ним на сумму налогов, которые уже были уплачены в федеральный бюджет от реализации этих инвестиционных проектов", - пояснил Мишустин.

"Все это очень важно для новых производств и для создания отечественных инновационных продуктов, которые востребованы людьми", - подытожил он.