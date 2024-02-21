FT: Россия преодолела западные санкции в отношении "Арктик СПГ - 2"

Специалист по проектам в области освоения арктических нефтегазовых месторождений Бен Селигман отметил, что РФ "смогла завершить первую производственную линию с незначительными изменениями, и у них есть решение для второй"

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Проект по добыче сжиженного газа "Арктик СПГ-2" служит свидетельством того, что Россия смогла преодолеть западные санкции и укрепить свою энергетическую отрасль. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, "Арктик СПГ - 2" близок к экспорту своей первой партии и это показывает, что Россия укрепила энергетическую отрасль, несмотря на попытки Запада оказывать санкционное давление. "С точки зрения строительства <...> санкции, я думаю, не сработали", - приводит газета слова специалиста по проектам в области освоения арктических нефтегазовых месторождений Бена Селигмана. Россия "смогла завершить первую производственную линию с незначительными изменениями, и у них есть решение для второй", отметил он.

Вице-премьер России Александр Новак заявил 25 января, что "Новатэк" может начать отгрузку первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с первой линии "Арктик СПГ - 2" уже в феврале этого года. Участниками проекта являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой и второй линии планируется в 2024 году, а третьей - в 2026 г.

2 ноября 2023 года Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. При этом Запад, особенно Европа, проявляют сдержанность во введении прямых санкций против российских проектов в сфере СПГ, поскольку страны ЕС продолжают зависеть от экспорта газа из России.