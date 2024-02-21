Львова-Белова заявила, что более 20% семей находятся в кризисе из-за отсутствия работы

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что таким семьям, будет уделено особое внимание в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 22-24% российских семей, находящихся в кризисной ситуации, оказались в таком положении из-за отсутствия работы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы понимаем, что по опросу регионов, 22-24% семей, которые находятся в непростом статусе, находятся в нем именно из-за отсутствия возможности нормально работать. Это связано и с зависимостями, и с территориальной недоступностью и возможностью работать", - сказала она во время пленарного заседания VIII Санкт-Петербургского международного форума труда.

По словам детского омбудсмена, помощи и поддержке семей, которые находятся в кризисной ситуации, будет уделено особое внимание в 2024 году. Несколько предложений рассмотрят в ходе форума в Петербурге.

"Проблема трудоустройства родителей в кризисе связана с тем, что некоторые хотят просто получать социальные пособия. Нужно понимать, что нежелание работать может иметь сложные психологические причины, важно понимать, что труд - это не только источник дохода, но и источник социального статуса, уважительного отношения к себе. При этом нельзя исключать возможность получения льгот, субсидий", - добавила она.

С 20 по 22 февраля в Петербурге проходит VIII Санкт-Петербургский международный форум труда. Главная тема мероприятия в этом году - "Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и новые решения".