В Петербурге 2 тыс. человек прошли переобучение для работы на предприятиях ОПК

В 2023 году в городе обеспечили 6 тыс. вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек прошли бесплатное обучение и получили дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на VIII Санкт-Петербургском международном форуме труда.

"Дополнительные ресурсы позволили нам в рамках нацпроектов позволили нам переобучить для оборонной промышленности около 2 тыс. человек. Всего за прошлый год усилиями города и работодателей мы обеспечили 6 тыс. вакансий на предприятиях ОПК", - сказал он.

В Петербурге в 2021 году по всем программам городской службы занятости обучение прошли 5,5 тыс. человек, в 2022 году - 12,8 тыс., в 2023 году - более 17 тыс.

По его словам, средний рост зарплат в промышленности превысил 32% в 2023 году. Реальная заработная плата 11 месяцев 2023 года в городе выросла почти на 7%. "Минимальная заработная плата по договоренности с бизнесом и профсоюзами достигла высокого роста в целом по стране. Рост городской экономики в 2023 году был поддержан ростом занятости", - отметил Беглов.

В Петербурге заняты порядка 3,6 млн человек, что на 12% больше показателя 2022 года. Уровень безработицы составляет 1,5%. "Это самый низкий показатель в стране и в истории города", - сказал губернатор города.