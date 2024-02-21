Глава Минэнерго Австрии намерена заменить поставки газа из РФ топливом из биоотходов

Леоноре Гевесслер отметила, что "это соглашение - важный шаг на пути к независимости и защите" климата

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер намерена заменить поставки российских углеводородов производством биогаза из органических отходов. Глава Минэнерго заявила об этом на пресс-конференции после заседания правительства республики, одобрившего соответствующий законопроект.

"Каждой навозной куче свою электростанцию - теперь это становится реальностью благодаря закону о возобновляемом газе. Идея впечатляет своей простотой. Вместо российского природного газа в Австрии мы делаем ставку на биогаз, который фермеры могут производить сами. Биологические отходы превращаются в ценную энергию. Это соглашение - важный шаг на пути к независимости и защите нашего климата. Ведь при использовании биометана не образуются дополнительные парниковые газы, вредные для климата. <...> Давайте вместе поможем этому закону поскорее вступить в силу" - отметила глава Минэнерго Австрии, обращаясь к участникам переговоров в парламенте.

Согласно законопроекту, предполагается заменить к 2040 году природный газ зеленым топливом из переработанных пищевых и древесных отходов в промышленности и бытовом потреблении. Документ устанавливает целевые параметры. В частности, к 2030 году коммунальные предприятия Австрии должны гарантировать, что они поставляют своим потребителям не менее 9,75% биогаза. Теперь законопроект должен получить одобрение Национального совета (нижней палаты парламента), а для этого правящей коалиции придется заручиться 2/3 голосов, то есть получить поддержку со стороны оппозиции.

Ранее Гевесслер заявила, что Вена должна подготовить выход из договоров о поставках российского газа, которые заключил концерн OMV. В самой компании заявили ТАСС, что OMV при необходимости готова поставлять своим клиентам в Австрии 100% газа не из России, но прежде чем отказаться от газа из РФ, следует создать соответствующую нормативную базу.

По данным австрийского Минэнерго, доля российского природного газа в энергобалансе Австрии в декабре 2023 года достигла 98%, это рекордно высокий показатель с начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2022 года он составлял 79%.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года. В основе контракта лежит принцип "бери или плати", то есть OMV обязан переводить деньги, даже если фактически не забирает газ.