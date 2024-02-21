Проект реконструкции университета в Крыму получил положительное заключение

Площадь вуза увеличится до 7,7 тыс. кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение реконструкции учебного корпуса Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство. Проектом предусматривается изменение конструктивной схемы существующего корпуса, надстройка здания и увеличение этажности до шести этажей. После реконструкции его площадь увеличится с 3 до 7,7 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В учебном корпусе разместятся аудитории, административные и бытовые помещения, в обновленном здании будут обучаться более 700 студентов. По словам главного эксперта Службы главных экспертов проекта по объектам гражданского назначения Главгосэкспертизы России Ольги Панкратьевой, проектный внешний вид объекта максимально интегрирован в окружающую застройку, а также отчасти сохраняет облик прежнего здания университета. В основе дизайна - современность, лаконичность решений и акцентированное разделение внутреннего пространства здания на зоны обучения, рекреации и администрации.

В пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства" сообщили, что реконструкция учебного корпуса началась в 2011 году, но спустя три года работы остановились. Специалистам "Единого заказчика" предстоит завершить модернизацию здания и обустроить комфортные помещения для обучения студентов. Приступить к строительно-монтажным работам планируется во втором квартале 2024 года, а завершить реконструкцию корпуса планируется в конце 2025 года.

"Сейчас для студентов вуза также строятся новые общежития на 250 и 450 мест. Там появятся жилые, административные и подсобные помещения, в том числе - для размещения маломобильных групп населения. Планируется, что здания будут введены в эксплуатацию осенью 2024 года", - добавили в пресс-службе.

Крымский Федеральный университет имени В. И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности - медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тыс. человек.