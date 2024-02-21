Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей Татарстана

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Татарстан для участия в мероприятиях Игр будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Республика Сербская заинтересована в продукции машиностроителей и газомоторном топливе Татарстана. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Додик прибыл в Татарстан для участия в мероприятиях Игр будущего.

"Мы заинтересованы в продукции ваших машиностроителей, особенно газомоторном топливе. В сентябре наша делегация планирует принять участие в форуме Kazan Digital Week", - цитирует пресс-служба Додика.

При этом отмечается, что товарооборот между сторонами остается на низком уровне. За неполный 2023 год он составил чуть более $67 тыс. "Товарооборот действительно небольшой, но наша дружба гораздо больше. Я всегда рад вас видеть", - отметил президент Республики Сербской.

Минниханов в свою очередь выразил признательность за последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Российской Федерацией. "Мы постарались составить насыщенную программу, чтобы вы за время своего краткого визита ознакомились с Татарстаном и оценили его потенциал" - приводит слова Минниханова пресс-служба.

Додик посетил предприятия Татарстана, ознакомился с инвестиционными, цифровыми возможностями республики. "Стороны подчеркнули заинтересованность в расширении номенклатуры и объемов торговли, в частности по таким направлениям, как машиностроение, нефтехимия, автомобилестроение, энергосберегающие технологии", - заключили в пресс-службе.