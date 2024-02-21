В 2022-2023 годах ЯТЭК прирастила в ходе геологоразведки 100 млрд куб. м запасов газа

Компания заинтересована в участии в новых аукционах на лицензионные блоки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) по итогам поискового и разведочного бурения в 2022-2023 годах прирастила около 100 млрд куб. м газа запасов различных категорий, открыла новое месторождение газа. Об этом сообщил ТАСС директор по геологии, геофизике и разработке месторождений ЯТЭК Алексей Зеленцов.

По его словам, в результате проведенных геологоразведочных работ компания открыла месторождение имени Эвальдта Туги с начальными геологическими запасами 39 млрд куб. м газа, а также прирастила примерно 14 млрд куб. м начальных геологических запасов газа на Средне-Вилюйском и 47 млрд куб. м на Толонском месторождениях.

"За последнее время мы провели достаточно большой объем сейсморазведочных работ, активно участвовали в аукционах на право пользование недрами, приобрели в конце 2022 года права на два новых участка. В прошлом году мы завершили полевые и камеральные сейсморазведочные работы на четырёх наших участках. Нужно проанализировать эти данные, отранжировать портфель поисковых структур для принятия решения о дальнейшем поисковом бурении", - отметил Зеленцов.

По его словам, компания заинтересована в участии в новых аукционах на лицензионные блоки. "Регион достаточно интересный. Вы видите, какая борьба развернулась за участки в последнее время. Мы считаем их перспективными и намерены продолжить активно участвовать в торгах", - сказал он.

Объём геологических запасов газа всех категорий на балансе компании по состоянию на начало 2024 года составил 659 млрд куб. м, извлекаемых - 570 млрд куб. м.