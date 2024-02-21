Кабмин вновь предложил Моисеева, Трачука и Белова для избрания в совет директоров Гознака

В ревизионную комиссию выдвинуты, в частности, ведущий эксперт отдела департамента Минфина РФ Татьяна Артемова, замначальника отдела управления Росимущества Ксения Изычева

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук и заместитель председателя ЦБ Сергей Белов были вновь выдвинуты кабмином в совет директоров Гознака, говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.

Всего в совет директоров выдвинуто семь кандидатов. Помимо Моисеева, Трачука и Белова в список включены директор департамента Минфина РФ Юлия Гончаренко, член совета директоров АО "Гознак" Валерий Газзаев и председатель совета Ассоциации "Объединение аффинажных заводов" Александр Маркин. Новым кандидатом в совет директоров Гознака стал член совета директоров АО "Приокский завод цветных металлов" Сергей Платонов.

В ревизионную комиссию выдвинуты ведущий эксперт отдела департамента Минфина РФ Татьяна Артемова, замначальника отдела управления Росимущества Ксения Изычева, а также эксперт центра международных финансов НИФИ Минфина Ованес Оганисян.