США заплатят до $15 млн за информацию о лидерах хакерской группировки LockBit

По данным американских властей, участники LockBit с января 2020 года совершили более 2 тыс. кибератак в США и по всему миру

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти США назначили награду в размере до $15 млн за информацию о личностях и местонахождении лидеров хакерской группировки LockBit. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, внешнеполитическое ведомство предлагает "награды на общую сумму до $15 млн за информацию, которая может привести к задержанию и предъявлению обвинений любому лицу, причастному к кибератакам с использованием вируса-вымогателя LockBit, а также о личностях и местонахождении любых ключевых фигур группировки вымогателей LockBit".

По данным американских властей, участники LockBit с января 2020 года совершили более 2 тыс. кибератак в США и по всему миру. Их деятельность, уточняет Госдеп, вызвала дорогостоящие сбои, а также утечку и уничтожение конфиденциальной информации. Жертвам группировки пришлось выплатить выкуп на общую сумму более $144 млн за восстановление доступа к затронутым вирусом сетям.

20 февраля Министерство финансов США внесло в санкционный список по преступлениям в киберсфере двух граждан РФ - Ивана Кондратьева и Артура Сунгатова. По заявлению американских властей, они якобы "связаны с находящейся в России хакерской группировкой LockBit, занимающейся разработкой вирусов-вымогателей".

Как проинформировало ранее агентство Bloomberg, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, ФБР и некоторые другие силовые структуры провели совместную операцию, в ходе которой заблокировали портал LockBit. Представитель американской спецслужбы сообщил Bloomberg, что в результате операции, в которой приняли участие 11 стран, было также заблокировано 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ.