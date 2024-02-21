Аграрии Донбасса и Новороссии получат к весне 2,5 млрд рублей господдержки

Всего на поддержку предприятий АПК новых территорий предусмотрено 4,57 млрд рублей

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Господдержку в размере 2,5 млрд рублей получат аграрии Донбасса и Новороссии уже к началу весны, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"В этом году на поддержку предприятий АПК новых территорий предусмотрено 4,57 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей должны поступить в региональные бюджеты до конца февраля", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

Он добавил, что в Донбассе и Новороссии был запущен отдельный механизм льготного кредитования. Так, в 2023 году на условиях льготного лизинга число предоставленной техники превысило показатели 2022 года более чем в два раза.