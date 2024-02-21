Россия в середине февраля снизила выпуск бензина на 2,7%

Показатель составил, по данным Росстата, 851,7 тыс. тонн

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия с 12 по 18 февраля 2024 года уменьшила производство бензина на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 851,7 тыс. тонн, дизельного топлива - на 5,2%, до 1,59 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

В статистике Росстата не представлена динамика производства топлива в годовом сравнении. Однако в прошлом году с 13 по 19 февраля выпуск бензина составлял 876,5 тыс. тонн, а дизеля - 1,717 млн тонн. То есть снижение переработки в годовом исчислении могло составить 2,8% для бензинов и 7,4% для дизеля.

По данным Росстата, в декабре 2023 г. производство бензина в РФ выросло на 6,9% год к году, составив 4,05 млн тонн, а дизельного топлива - снизилось на 1,3%, до 7,733 млн тонн.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в середине февраля Россия снизила производство нефтепродуктов, в том числе из-за временной остановки в январе работы одной установки на Нижегородском НПЗ в связи с технологическим инцидентом. Как сообщал Ростехнадзор, причиной вывода из эксплуатации установки каталитического крекинга стала неисправность детали компрессора.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в РФ, его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.