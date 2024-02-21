Премьер Ирака обсудил с основателем "Лукойла" работу компании в республике

Мухаммед ас-Судани и Вагит Алекперов также обсудили планы разработки нефтяных месторождений "Западная Курна - 2" и "Эриду", на которых работает "Лукойл", "участие российской компании в национальных комплексных проектах Ирака в сфере энергетики и новые раунды лицензирования"

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял в Багдаде основателя компании "Лукойл" и члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагита Алекперова и обсудил с ним работу российского концерна в арабской республике. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы иракского кабмина.

"Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял <...> Алекперова и сопровождающую его делегацию", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале канцелярии ас-Судани. В ходе встречи стороны обсудили деятельность российских компаний, работающих на территории Ирака, в частности "Лукойла", а также "способы преодоления препятствий, мешающих этой деятельности".

Кроме того, Алекперов и ас-Судани обсудили планы разработки нефтяных месторождений "Западная Курна - 2" и "Эриду", на которых работает "Лукойл", "участие российской компании в национальных комплексных проектах Ирака в сфере энергетики и новые раунды лицензирования".

"Лукойл" ведет добычу на расположенном на юге Ирака месторождении "Западная Курна - 2" с 2014 года. Проект является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей. Контракт на разработку месторождения "Лукойл" подписал в 2010 году и уже реализовал первый этап разработки. Кроме того, российская компания принимает участие в разработке месторождения "Эриду" с запасами, оцененными в 12,9 млрд баррелей. Это месторождение является одним из крупнейший нефтяных открытий в Ираке за последние 20 лет.