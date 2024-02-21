Мезенцев на встрече с Миллером отметил расширение взаимодействия РФ и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства рассказал об увеличении числа направлений, по которым Москва и Минск сотрудничают в рамках СГ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев сообщил главе "Газпрома" Алексею Миллеру о расширении взаимодействия между Россией и Белоруссией.

В пресс-релизе компании отмечается, что Мезенцев рассказал об увеличении числа направлений, по которым Москва и Минск сотрудничают в рамках СГ. Он уточнил, что к компетенции Совета министров СГ относятся области культуры, науки, образования, а также гуманитарная и гражданско-патриотическая сферы.

Кроме того, указывается, что на встрече собеседники обсудили ход взаимодействия "Газпрома" с белорусской стороной. Сотрудничество названо взаимовыгодным и помогающим формировать единые подходы к созданию энергетического рынка СГ.