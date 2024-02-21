Комитет Госдумы предложит ФАС провести анализ последствий внедрения инициатив "Россетей"

Из материалов следует, что ФАС также получила несколько поручений президента РФ Владимира Путина по итогам рассмотрения обращения "Россетей", и будет работать с ними

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике предложит Федеральной антимонопольной службе проанализировать ценовые последствия внедрения механизма "бери или плати" для промышленных потребителей электроэнергии, а также последствия от реализации "сценария" полного перехода промышленных потребителей на собственную генерацию. Об этом говорится в материалах комитета по итогам обсуждения инициатив группы "Россети".

Из материалов следует, что ФАС также получила несколько поручений президента РФ Владимира Путина по итогам рассмотрения обращения "Россетей", и будет работать с ними. По словам начальника отдела антимонопольного контроля оптового рынка электроэнергии управления регулирования электроэнергетики ФАС Максима Пальянова, целесообразным может быть внедрение решений в "пилотных регионах", где проблемы перекрестного субсидирования "стоят остро". При этом в ходе заседания он отметил, что проблему следует решать "сбалансированным и эффективным методом, который бы всех устроил, в том числе потребителей".

Он подчеркнул, что в случае внедрения принципа "бери или плати" не только для новых, но и для старых потребителей, нет определенности, кто передаст информацию в ФОИВы для расчета тарифных последствий. "Как справедливо отметили "Россети", даже у них нет информации о максимальных мощностях [старых] потребителей. Для того, чтобы оценить тарифные последствия этих потребителей, у службы нет информации", - отметил Пальянов, напомнив, что решения в конечном счете будут применять регуляторы органов исполнительной власти субъектов РФ.

Председатель комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что комитет считает оптимальным переход для всех категорий потребителей с мощностью техприсоединения более 670 КВт на оплату электроэнергии по двухставочному тарифу. Он состоит из ставки, отражающей удельную величину расходов на содержание и развитие электрических сетей, потерь на ее передачу и стоимости генерации электроэнергии.

По словам заместителя генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии "Россетей" Елены Андреевой, объем неиспользуемой максимальной мощности по отдельным группам потребителей составляет до 60-70% от объема, заявленного при технологическом присоединении. Среднее значение загрузки центров питания напряжением 35 кВт и выше не превышает и 60%. Растут объемы строительства объектов электросетевого хозяйства для энергоснабжения новых потребителей вместо использования незагруженных сетевых мощностей. В результате происходит рост тарифов на услуги по передаче электроэнергии для всех потребителей, а поскольку он ограничен в пределах не выше инфляции, это приводит к недофинансированию инвестиционных программ сетевых организаций снижает надежность энергоснабжения.

По данным "Россетей", за период с 2011 по 2021 годы прирост заявленной потребителями мощности согласно выданным актам о технологическом присоединении составил 122 ГВт, а прирост фактической потребляемой мощности за счет указанных потребителей составил только 9,5 ГВт.

Позиция потребителей энергии

В Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" инициативы назвали избыточными и необоснованными. По их оценкам, суммарная дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 75-100 млрд рублей ежегодно без фактического прироста объемов потребления энергии и мощности. Кроме того, по мнению ассоциации, исключение экономических стимулов для продолжения работы объектов локальной генерации по правилам объединенного рынка электроэнергии и мощности приведет к их выводу их эксплуатации и, как следствие, возникновению дефицита мощности в территориальных энергосистемах, компенсация которого потребует инвестиций в строительство замещающих объектов генерации, оцениваемого в 85-150 млрд рублей в год.