В Подмосковье число индустриальных парков выросло более чем в четыре раза за 10 лет

В регионе работают 69 индустриальных парков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Количество индустриальных парков в Подмосковье выросло за последние 10 лет более чем в четыре раза - до 69. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В 2013 году в Подмосковье работали 16 индустриальных парков, а на сегодняшний день - их уже 69. Таким образом, за десятилетний период число промышленных площадок увеличилось почти в 4,5 раза. На данный момент на этих площадках работают более 1,5 тыс. компаний, где трудоустроено порядка 75 тыс. человек", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в этом году планируется создание еще пяти индустриальных парков. Предполагается, что объем привлеченных инвестиций на эти площадки составит около 129,5 млрд рублей.