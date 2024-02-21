Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Доллар вырос до 92,55 рубля, евро - до 99,99 рубля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций продолжил снижаться. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 2,12%, до 3 139,50 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,33%, до 1 068,09 пункта. Курс юаня снизился на 0,006%, до 12,79 рубля, доллар вырос на 0,21%, до 92,55 рубля, евро - на 0,002%, до 99,99 рубля.

"Главный триггер распродаж - анонс очередных антироссийских санкций ЕС и США. Дополнительное давление оказало то, что санкционные новости появились перед длинными праздничными выходными. Этот момент в сочетании с неопределенностью вокруг санкционных деталей вынудил инвесторов перейти к фиксации прибыли", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, ценовые потери в течение дня несли многие сырьевые товары, включая нефть и металлы. Относительная слабость рубля при такой конъюнктуре не играла значимой роли.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Мосбиржи (+0,80%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,46%), котировки МТС (+0,46%), бумаги "Русала" (+0,37%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+0,34%), бумаги "Интер РАО" (+0,33%).

Мосбиржа, "Сургутнефтегаз", "Интер РАО" и "Ростелеком" являются потенциальными дивидендными историями ближайших месяцев, отметила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (-35,83%), бумаги "Полиметалла" (-8,62%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (-8,03% и -7,89%), котировки "Распадской" (-6,72%), привилегированные акции "Транснефти" (-4,14%).

"Сегодня утром стало известно о лишении Киви-банка лицензии на осуществление деятельности. Текущие события, по нашим оценкам, могут оказать значительное негативное влияние на основной бизнес Qiwi в области платежей и, в частности, полностью парализовать работу компании", - прокомментировала Елена Кожухова.

Бумаги "Полиметалла" продолжали падение в ожидании продажи компанией российских активов. "Мечел" в среду представил операционные результаты деятельности за IV квартал и весь 2023 год, согласно которым годовая добыча угля упала на 8%, до 10,36 млн тонн, выплавка стали сократилась на 2%, до 3,49 млн тонн, а продажи концентрата коксующегося угля снизились на 21% год к году. Чистая прибыль "Мечела" по МСФО в 2023 году упала на 65%, до 22,321 млрд руб. против 62,948 млрд руб. годом ранее, а выручка понизилась на 6%, до 405,884 млрд руб. при сокращении консолидированной EBITDA на 25%, до 86,345 млрд руб.

"В компании отметили, что основное влияние на динамику EBITDA группы оказал добывающий сегмент. Его показатели ослабли в результате существенной коррекции рыночных цен, а также сокращения объемов добычи и реализации угля в начале 2023 года, при этом в течение года ситуация стабилизировалась, начался поквартальный рост добычи. Ралли акций "Мечела" в последние месяцы было обеспечено в том числе надеждами на возможные дивиденды, в связи с чем инвесторы эмоционально реагируют на любые негативные сигналы в отчетности, как случилось ранее на неделе с "Башнефтью", - пояснила Кожухова.

Акции "Транснефти" сегодня вернулись к торгам после сплита и ушли вниз вместе со всем рынком.

Прогноз на 22 февраля

"Важный уровень, в который уперлось коррекционное движение и за которым мы внимательно следим - 3 150 пунктов по индексу Мосбиржи. Удержание выше этой отметки по итогам недели стало бы благоприятным техническим сигналом. Дивидендные ожидания, хорошие показатели бизнеса многих эмитентов, перспектива снижения ставок в экономике - факторы в пользу сохранения среднесрочного растущего тренда отечественного рынка акций", - рассказал Александр Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 февраля - 3 125 - 3 225 пунктов, по паре доллар-рубль - 91-93 руб. Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи переместится в коридор 3 100 - 3 200 пунктов. Пара USD/RUB, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 91-93,5 руб., EUR/RUB - в коридоре 99-101 руб., пара CNY/RUB - в коридоре 12,5-13 руб.

В четверг мировые рынки могут отыгрывать данные из протоколов последнего заседания ФРС. Выйдет важная статистика - предварительные февральские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США, оценка темпов роста европейских потребительских цен (ИПЦ) за январь. Мосбиржа завтра включит акции "Кристалла" (KLVZ) в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. На американском рынке квартальные финансовые отчетности представят Intuit, Booking.