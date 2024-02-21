Индия рассчитывает запустить в стране заводы по производству полупроводников к 2029 году

Министр коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав отметил, что почти 30% квалифицированных разработчиков полупроводников в мире являются индийцами

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии рассчитывает, что в ближайшие пять лет в стране будут запущены три-четыре завода по производству полупроводников. Об этом заявил министр коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав.

"Новый уровень в полупроводниковой отрасли будет достигнут путем налаживания передового производства и сборки. Наша цель в следующие пять лет - иметь три или четыре завода", - цитирует Вайшнава издание Money Control.

По его словам, почти 30% квалифицированных разработчиков полупроводников в мире являются индийцами, также в Индии разрабатывают одни из самых сложных проектов микросхем. "Как мы можем превратиться из вспомогательного офиса [мировой отрасли полупроводников] в производителей? Вскоре будут одобрены [правительством] по крайней мере два или три проекта по открытию производства [в Индии]", - добавил министр.

Правительство Индии рассчитывает создать в стране собственную отрасль производства полупроводников. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании, создавая благоприятные условия, в том числе путем финансового стимулирования. Так, в июне штат Гуджарат подписал соглашение с Micron Technology о создании завода в регионе, общие инвестиции в который могут составить почти $3 млрд. Ожидается, что он начнет выпуск продукции уже в декабре 2024 года. В конце прошлого года тайваньская компания Foxconn подала заявку на размещение производства микросхем в стране.