ЦБ сообщил о снижении объема средств физлиц в банках в январе на 0,7%

По данным регулятора, объем средств компаний почти не изменился

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объем средств населения в банках РФ в январе снизился на 0,7%, что характерно для января после заметного роста в декабре прошлого года (+6,9%). Объем средств компаний почти не изменился - сокращение на 0,1% против роста на 5,2% в декабре. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Произошел умеренный отток средств населения (-321 млрд руб., -0,7%) после значительного притока в декабре 2023 года (+2,9 трлн руб., +6,9%). Объем корпоративных средств почти не изменился после значительного притока в декабре 2023 года (-31 млрд руб., или -0,1% против +5,2% в декабре), когда поступило финансирование бюджетных расходов", - говорится в сообщении.

Рублевые остатки физлиц сократились (-291 млрд рублей, -0,7%), что, по мнению ЦБ, в целом характерно для января и обусловлено снятием средств и ростом расходов в праздники после традиционно крупного притока в декабре (за счет авансирования январских пенсий, а также выплаты социальных пособий и начисления годовых премий). Как правило, отток в январе значительно больше (в предыдущие три года - в диапазоне 2,3-2,7%). Умеренная динамика в январе 2024 года, вероятно, объясняется сохранением выгодных ставок по вкладам (14,88% в конце месяца). Отток средств произошел исключительно с текущих счетов (-954 млрд рублей, -6,7%), тогда как срочные вклады выросли (+663 млрд рублей, +2,5%).

Средства населения в валюте немного снизились (-30 млрд рублей). Объем средств на счетах эскроу сокращается второй месяц подряд (-62 млрд рублей, -1,1% в январе, -2,4% в декабре), что обусловлено замедлением ипотеки, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу из-за ввода жилья в эксплуатацию. В январе раскрыто счетов на 413 млрд рублей, что значительно выше среднемесячного объема в 2023 году - 306 млрд рублей.

Валютные остатки юрлиц выросли (+56 млрд рублей в рублевом эквиваленте), а рублевые - умеренно сократились (-87 млрд рублей, -0,2%).