Мезенцев подчеркнул востребованность исследований Курчатовского института в агросекторе

Госсекретарь Союзного государства провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Генетические исследования, которые проводятся в НИЦ "Курчатовский институт", важны для агросектора. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Мы знаем, что часть передовых достижений, прежде всего прикладной науки, умело используется и в агросекторе, и в селекционной работе. И генетические исследования, которые проводит Курчатовский институт, тоже востребованы в области", - приводятся его слова в пресс-релизе.

Мезенцев и Дрозденко в ходе встречи также обсудили участие делегаций из Ленинградской области в Форуме регионов Белоруссии и России и Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".