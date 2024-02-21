В США заявили, что новые санкции страны против РФ будут соответствовать вводившимся ранее

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что пакет санкций будет включать некоторые ограничения, конкретно увязанные со смертью Алексея Навального

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Новые односторонние американские санкции в отношении России будут идти в направлении тех ограничительных мер, которые Вашингтон уже применял ранее против Москвы. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя планы американской администрации объявить 23 февраля о введении новых санкций в отношении России.

"Не вдаваясь в детали, <...> могу сказать следующее: вам следует ожидать того, что они будут следовать общему направлению наших прошлых санкций. А также [включать] некоторые санкции, конкретно увязанные со смертью Алексея Навального", - сказал американский дипломат. При этом он повторил уже звучавшие со стороны должностных лиц правительства США высказывания о том, что речь идет о "мощном пакете санкций".

"Мы всегда ищем дополнительные способы пресечения [источников тех или иных ресурсов и доходов] военной машины России, пресечения [поставок] компонентов для оборонно-промышленного комплекса России, которые ему необходимы для обеспечения своих военных усилий, а также для привлечения к ответственности причастных к нему", - отметил Миллер. Кроме того, он подтвердил, что США "тесно работают с ЕС" и другими партнерами за рубежом, вырабатывая свои санкционные пакеты. Представитель американского внешнеполитического ведомства приветствовал утверждение послами ЕС 13-го пакета санкций в отношении России.