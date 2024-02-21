Прорывные проекты Северной Осетии пополнили бюджет на 250 млн рублей в 2023 году

Темп роста выпуска товаров и услуг составил 125,4% при плане 99,6%

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Прорывные проекты Северной Осетии принесли в бюджеты всех уровней 250 млн рублей в 2023 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по вопросам исполнения прорывных проектов и достижения ключевых показателей экономики субъектов РФ, входящих в СКФО.

"Реализуемые в Северной Осетии прорывные проекты принесли в 2023 году в бюджеты всех уровней 250 млн рублей уплаченных налогов. Об этом заместителю председателя правительства России Александру Новаку сообщил руководитель кабинета министров РСО - Алания Борис Джанаев на совещании по вопросам исполнения прорывных проектов и достижения ключевых показателей экономики субъектов РФ, входящих в СКФО", - говорится в сообщении.

Республике в прошлом году удалось достичь положительных значений по ключевым показателям социально-экономического развития. Темп роста выпуска товаров и услуг составил 125,4% при плане 99,6%, объема инвестиций в основной капитал - 191,7% при плане 97,6%, а динамика увеличения числа рабочих мест достигла 194,4 тыс. при плане 154,5 тыс..