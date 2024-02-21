В пакет документов также вошло соглашение о сотрудничестве между администрациями Заводского района Минска и Ишима Тюменской области

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленные палаты (ТПП) Белоруссии и Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве по итогам заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Министерстве энергетики Белоруссии в Минске.

"Подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Беларуси и Тюменской области, а также дорожная карта по развитию сотрудничества между городами Могилев и Тобольск в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2024-2025 годы", - сообщает пресс-служба ведомства.

Также в пакете документов соглашение о сотрудничестве между администрациями Заводского района Минска и Ишима Тюменской области, планы мероприятий по реализации соглашения об установлении и развитии побратимских связей между Викуловским муниципальным районом Тюменской области и Буда-Кошелевским районом Гомельской области, а также между Добрушским районным исполкомом Гомельской области и администрацией Ярковского муниципального района Тюменской области.

В ходе заседания министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич отметил, что Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества с Тюменской областью, готова рассмотреть вопрос создания совместных производств с выходом на рынки третьих стран, а также наращивать поставки пассажирской, сельскохозяйственной, коммунальной техники, расширять экспорт продовольственной продукции, сотрудничать в сфере нефтехимического комплекса, энергетики.

Делегацию Тюменской области России возглавляет заместитель губернатора Владимир Чейметов.