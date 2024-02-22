"Известия": Совфед предложил Минфину разработать механизм конфискации иностранных активов

Зампред верхней палаты парламента Николай Журавлев уточнил, что изъятию может подлежать прибыль по ценным бумагам нерезидентов, которая находится на специальных счетах типа "С"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации предложил Минфину разработать механизм изъятия заблокированных в РФ средств иностранцев, пишет газета "Известия", со ссылкой на зампреда верхней палаты парламента Николая Журавлева.

"Если они изымают наши доходы - мы тоже будем изымать их доходы в виде налогов. Поэтому мы призвали Минфин разработать соответствующее законодательство", - приводит газета слова сенатора.

Журавлев уточнил, что изъятию может подлежать прибыль по ценным бумагам нерезидентов, которая находится на специальных счетах типа "С". При этом ответные меры будут применяться только после подобных решений против активов России.

Как поясняет газета, счета типа "C" предназначены для проведения сделок с нерезидентами по покупке и продаже иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику РФ.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, которое узаконивает хранение и использование прибыли от замороженных активов России для Украины. Как поясняется в документе, "совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более €1 млн, должны отдельно учитывать дополнительные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно". Кроме того, "депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью".

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.