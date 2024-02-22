На БелАЭС планируют в этом году выработать свыше 16 млрд кВт·ч энергии

Гендиректор станции Сергей Бобович рассказал, что станция ежесуточно вырабатывает до 57 млн кВт·ч

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Белорусские энергетики планируют выработать на БелАЭС в 2024 году более 16 млрд кВт·ч электроэнергии. Такими планами поделился генеральный директор станции Сергей Бобович.

"В этом году планируем более 16 млрд кВт·ч выработать двумя блоками", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1". По словам Бобовича, станция ежесуточно вырабатывает до 57 млн кВт·ч. "Эта электроэнергия востребована внутри страны, то есть мы не продаем [ее за рубеж], работаем только на себя, вырабатываем порядка 40% электроэнергии в стране", - указал гендиректор.

На прошлой неделе пресс-служба Минэнерго Белоруссии сообщила со ссылкой на главу ведомства Виктора Каранкевича, что суммарная выработка электроэнергии БелАЭС достигла 25 млрд кВт·ч, при этом рост электропотребления в стране по итогам 2023 года составил 6,6%.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. Осенью прошлого года введен в промышленную эксплуатацию второй энергоблок.