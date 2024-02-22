Южная Корея, США и Япония договорились координировать торговые санкции против России

Представители трех стран также решили сотрудничать в построении партнерских отношений со странами Юго-Восточной Азии

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Представители Республики Корея, США и Японии провели первое заседание трехстороннего диалога по сотрудничеству в сфере экспортного контроля на уровне глав министерских департаментов. Об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

"На нынешней встрече представители трех государств договорились согласовывать экспортный контроль в отношении России, сотрудничать в построении партнерских отношений со странами Юго-Восточной Азии, взаимодействовать при контроле за новыми и перспективными технологиями", - говорится в сообщении. Встреча прошла в Токио в посольстве США.

Лидеры трех стран договорились об укреплении координации в области экспортного контроля на саммите в Кэмп-Дэвиде в 2023 году.

В первой встрече диалога приняли участие директор департамента политики безопасности в международной торговле Министерства торговли Республики Корея Кан Гам Чхан, помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер, директор департамента торгового контроля Министерства промышленности Японии Кацуро Игари.