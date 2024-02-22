Собянин: порядка 1,2 тыс. рабочих мест будет создано в Строгине и Щербинке

Планируется построить порядка 67 тыс. кв. м недвижимости, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. рабочих мест и 67 тыс. кв. м недвижимости будет создано в Щербинке и Строгине в рамках комплексного развития территорий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Принято решение о комплексном развитии двух территорий: в Строгине и Щербинке. Планируем построить порядка 67 тыс. кв. м недвижимости и создать около 1,2 тыс. рабочих мест", - написал он.

Мэр отметил, что в районе Строгино на 64-м км МКАД вблизи пересечения улиц Таллинской и Кулакова планируется возвести общественно-деловые объекты, в том числе офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. В Щербинке создадут школу на 1,1 тыс. учащихся между Железнодорожной и Театральной улицами.

"Всего в Москве одобрены и реализуются 64 проекта комплексного развития территорий", - заключил мэр.