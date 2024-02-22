Хакеры стали в два раза чаще пользоваться эксплуатацией уязвимостей компаний

В группе компаний "Солар" отметили, что самым популярным инструментом у злоумышленников остается внедрение вредоносных программ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Эксплуатация уязвимостей - тип угрозы безопасности - стала использоваться киберпреступниками намного чаще в конце 2023 года, сообщили в группе компаний "Солар". Данные IV квартала 2023 года показывают рост в два раза по отношению к тому же периоду в 2022 году.

Самым популярным инструментом у злоумышленников остается внедрение вредоносных программ (73% всех инцидентов), несмотря на снижение в IV квартале на 10 процентных пунктов. В то же время использование уязвимостей софта показало рост в два раза год к году, до 11,5%.

"Это значит, что в компаниях по-прежнему вовремя не обновляют софт и не проводят постоянный анализ публичных сервисов и ресурсов на уязвимости, чем и пользуются злоумышленники", - делают вывод специалисты.

В целом за указанный период в 2023 году подтвердилось 5,7 тыс. киберинцидентов. Как уточнили ТАСС в "Соларе", за год их количество снизилось примерно на 1%. ИБ-компания анализировала 300 предприятий из разных отраслей экономики - выяснилось, что в IV квартале на каждую пришлось в среднем 19 атак.

Событий информационной безопасности было намного больше - 473 тыс., что надо 68% больше, чем в IV квартале 2022 года. События ИБ отличают от инцидентов - как правило, события указывают только на возможное нарушение процессов.