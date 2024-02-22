В Югре ожидают в 2024 году дефицит бюджета на треть выше утвержденного

Он составит 47,7 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа внесло изменения в закон о бюджете региона на 2024 год и на плановую перспективу 2025 и 2026 годов. Согласно им, дефицит в текущем году ожидается на 30% выше - на уровне 47,7 млрд рублей из-за увеличения почти на 19 млрд рублей расходов, сообщается на сайте думы Югры.

По данным регионального парламента, дефицит бюджета автономного округа был утвержден депутатами на 2024 год в размере 36,9 млрд рублей, в 2025 году - 15,3 млрд рублей, в 2026 году - 27,7 млрд рублей. В свою очередь, доходы - 339,8 млрд рублей, 346 млрд рублей и 347,2 млрд рублей соответственно, а расходы - 376,7 млрд рублей, 361,3 млрд рублей и 375 млрд рублей соответственно.

"Сегодня состоялось заседание правительства региона, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. Рассмотрено 23 вопроса. Первым и самым главным стал законопроект о внесении изменений в закон о бюджете региона на 2024 год и на плановую перспективу 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета 2024 года увеличиваются на 8 миллиардов рублей, расходы - на 18,8 миллиардов, дефицит - на 10,7 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.

На едином официальном сайте государственных органов Югры уточняется, что доходы в 2024 году вырастут на 8 млрд рублей, в 2025 и 2026-м - на 1,5 млрд рублей, до 347,8 млрд рублей, 347,5 млрд рублей и 348,7 млрд рублей соответственно. Расходы в свою очередь увеличатся на 18,8 млрд рублей в 2024 году, 7,3 млрд рублей в 2025 году и 3,1 млрд рублей в 2026 году - до 395,6 млрд рублей, 368,6 млрд рублей и 378,1 млрд рублей соответственно. В результате дефицит достигнет 47,7 млрд рублей в нынешнем году, 21,1 млрд рублей в следующем и 29,4 млрд рублей в 2026 году. Планируется, что расходы на развитие отраслей социальной сферы на 2024 год составят около 70% от общего бюджета региона.

Планируется, что расходы пойдут, в частности, на развитие жилищно-коммунальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также поддержку семей.