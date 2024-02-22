Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 9 февраля

По данным на 12:42 мск, доллар рос на 0,53%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже превысил 93 руб. впервые с 9 февраля, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 12:42 мск, доллар рос на 0,53% - до 93,04 рубля.

К 12:58 мск доллар ускорил рост и находился на уровне 93,14 рубля (+0,63%). В то же время евро прибавлял 0,65%, поднимаясь до 100,65 рубля, курс юаня рос на 0,12%, до 12,809 рубля.

По данным на 12:58 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 155,19 пункта (+0,5%), индекс РТС снижался на 0,09%, до 1 067,12 пункта.