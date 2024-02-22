"Балтика" в 2023 году увеличила экспорт продукции в страны Ближнего Востока на 44%

Старший директор по экспортным продажам "Балтики" Алла Манякина отметила, что пивоваренная компания присутствует на ближневосточном рынке более 20 лет

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" в 2023 году увеличила экспорт своей продукции в страны Ближнего Востока на 44% по сравнению с 2022 годом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший директор по экспортным продажам "Балтики" Алла Манякина.

"Мы продолжаем развиваться вне зависимости от сложной ситуации с экспортными поставками. Так, в 2023 году мы увеличили экспортные отгрузки в страны Ближнего Востока на 44%, а также сохранили превалирующую долю в экспорте пива из России", - сказала представитель компании на полях международной выставки пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood, которая проходит в Дубае.

Манякина также отметила, что пивоваренная компания присутствует на ближневосточном рынке более 20 лет и в настоящее время осуществляет поставки в Бахрейн, Ирак, Йемен, Катар, ОАЭ и Оман. Всего "Балтика" работает почти в 40 странах, добавила она.

"Компания сохранила почти 40 стран, которые продолжают с нами взаимодействовать. Понятно, что нам пришлось переориентироваться на дружественные страны, учитывая сложную мировую конъюнктуру, но мы продолжаем работать даже с некоторыми европейскими странами", - заявила Манякина.

Крупнейшая международная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood проходит в Дубае с 19 по 23 февраля. В этом году в мероприятии принимают участие около 5,5 тыс. компаний более чем из 100 стран. Продукция российского агропромышленного комплекса представлена 97 компаниями на площадке объединенного павильона Made in Russia, работа которого организована при поддержке РЭЦ, а также на стендах регионов России.