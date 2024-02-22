Экспортеры РФ провели более 550 деловых встреч за три дня работы Gulfood

В Российском экспортном центре отметили, что экспортный потенциал B2B-встреч, проведенных российскими производителями с зарубежными компаниями, превышает $72 млн

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Российские экспортеры провели более 550 деловых встреч за первые три дня работы международной продовольственной выставки Gulfood 2024, которая проходит в Дубае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ), который является дочерней структурой государственной корпорации "ВЭБ.РФ".

По словам генерального директора центра Вероники Никишиной, которые приводятся в сообщении пресс-службы, экспортный потенциал B2B-встреч, проведенных российскими производителями с зарубежными компаниями, превышает $72 млн. "Продукция наших производителей продолжает завоевывать доверие со стороны зарубежных потребителей, в том числе и среди населения стран Персидского залива. Об этом говорит повышенный интерес к российскому бизнесу, а также экспортный потенциал встреч российских производителей с потенциальными зарубежными покупателями, который оценивается в более чем $72 млн по промежуточному итогу трех дней работы нашей экспозиции "Сделано в России" на Gulfood", - сказала она.

Крупнейшая международная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood проходит в Дубае с 19 по 23 февраля. В 2024 году в мероприятии участвуют около 5,5 тыс. компаний из более чем 100 стран. Продукция российского агропромышленного комплекса представлена 97 компаниями на площадке объединенного павильона Made in Russia, работа которого организована при поддержке РЭЦ, а также на стендах регионов.