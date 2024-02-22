В Карелии ввели штрафы за неубранный снег вокруг магазинов, кафе и аптек

Размер взыскания для юридических лиц составит от 20 до 50 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Карелии поддержали инициативу главы республики и внесли в региональный закон об административных правонарушениях норму, позволяющую штрафовать владельцев и арендаторов нежилых помещений за нарушения в сфере благоустройства территорий. Об этом журналистам сообщил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

"На заседании мы поддержали инициативу главы республики Артура Парфенчикова об установлении административной ответственности собственников и других владельцев нежилых помещений за невыполнение уборки от снега и наледи кровель, водостоков, козырьков, крылец, уличных лестниц и пандусов", - сообщил Шандалович.

Законом установлен размер административного штрафа за указанные правонарушения от 3 до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 20 тыс. рублей - для должностных лиц, от 20 до 50 тыс. рублей - для юридических лиц. Депутаты Заксобрания Карелии приняли законопроект сразу в первом и втором окончательном чтениях.

Владельцы или арендаторы нежилых помещений, например, ресторанов, магазинов, аптек, производственных корпусов и так далее, теперь должны обеспечивать безопасность при очистке от снега кровель и козырьков подъездов, надлежащим образом содержать фасады, удалять загрязнения, надписи, граффити.

"Это очень важно. Очистка территорий вокруг магазинов, кафе, аптек теперь станет не умозрительной, но настоящей обязанностью с определенной ответственностью для арендаторов или владельцев. И, конечно, все это делаем ради безопасности жителей наших городов и поселков", - отметил спикер парламента.