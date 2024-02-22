ФТС: таможни Эстонии и Латвии на границе с РФ работают в режиме "итальянской забастовки"

Обработка перевозимых через границу грузов из-за этого замедляется, сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Таможенные службы Латвии и Эстонии на пограничных пунктах с РФ прервали рабочее общение с российскими коллегами и в части обслуживания пересекающих границу транспортных средств и граждан "работают в режиме итальянской забастовки". Обработка перевозимых через границу грузов из-за этого замедляется, сообщил журналистам врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Дела на эстонской и латвийской границах тоже не очень хороши, потому что наши бывшие партнеры себя ведут неконструктивно. <...> Перестали отвечать на наши звонки и практически работают в режиме итальянской забастовки", - отметил Руслан Давыдов.

Он добавил, что движение товаров зачастую намеренно тормозится, что противоречит международным таможенным правилам. Российские таможенники работают в штатном режиме и оперативно обслуживают тот объем транспорта, который поступает от сопредельной стороны.

Описывая общую ситуацию на пропускных пунктах Северо-Запада, Руслан Давыдов отметил "очень большое падение" по финляндской границе, произошедшее из-за закрытия сопредельной стороной пропускных постов.

Сравнивая динамику сухопутного грузопотока через северо-западные границы РФ за последние 10 лет, врио главы ФТС привел пример пропускного пункта "Бурачки" на границе с Латвией. По его словам, если 10 лет назад ежедневно через этот пункт проходило порядка 400 грузовых машин, то сейчас речь идет о 150-170 автомобилях.