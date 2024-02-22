В России таможня с начала 2024 года собрала 46 млрд рублей гибких экспортных пошлин

Врио главы ФТС Руслан Давыдов заявил, что ежемесячный объем в первые месяцы уменьшился на 3 млрд рублей по сравнению с концом 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Таможенные органы с начала 2024 года собрали порядка 46 млрд рублей от взимания гибких экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Ежемесячный объем собираемых денежных средств в первые месяцы 2024 года уменьшился на 3 млрд рублей по сравнению с концом 2023 года, сообщил журналистам врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"За прошлый год мы порядка 140 млрд собрали, в этом году, вот на вчерашний день, около 46 млрд рублей собрали этих гибких экспортных пошлин. <…> В конце прошлого года собирали в день порядка 28-29 млрд (в месяц - прим. ТАСС). В этом году, начало года всегда оно помедленнее, идет в этом году где-то, наверное, у нас средние дневные перечисления на уровне 25-26 млрд", - сказал Давыдов.

Он отметил, что гибкие экспортные пошлины являются не столько фискальным инструментом, направленным на сбор средств в бюджет, сколько мерой регулирования рынка в связи с изменениями курса рубля по отношению к евро и доллару.

С 1 октября 2023 г. в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.