В России урожай тепличных овощей в 2023 году вырос на 5%

Он достиг 1 680 тыс. тонн, сообщил президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 22 февраля. /ТАСС/. Урожай овощей в теплицах в России в 2023 году вырос на 5% по сравнению с показателем 2022 года и достиг 1 680 тыс. тонн. Отечественные компании вышли на самообеспечение по выращиванию огурцов и шампиньонов, сообщил ТАСС президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

"В 2022 году мы произвели 1 млн 600 тыс. [тонн], а в этом году 1 млн 680 тыс. тонн. Этот рост получен не только за счет увеличения площадей [теплиц], но и за счет повышения урожайности", - сказал Ситников.

По его словам, за последние несколько лет в России значительно выросла обеспеченность огурцами и шампиньонами. "Лет шесть-семь назад у нас была 48% обеспеченность по огурцу и 30% по томату. Сейчас полностью обеспечиваем себя огурцами и на 63% томатами. <...> В том же 2015 году производили около 30 тыс. тонн шампиньонов, а сейчас 130 тыс. тонн. <...> Ранее 70% шампиньонов было импортными, теперь мы сами дешевле производим свои шампиньоны внутри страны", - сказал руководитель ассоциации.

По его словам, ранее огурцы завозились из Ирана и Испании. Томаты привозились из европейских стран, Турции, Египта и Иордании. Основными импортерами шампиньонов были Польша и Украина. "Большие компании были созданы, реализованы инвестиционные проекты и все это случилось благодаря государственной поддержке, которую инициировала ассоциация "Теплицы России", - добавил Ситников.

В планах у ассоциации увеличить производство салатов и других зеленых культур. "Многое заводилось из-за предела страны, из Африки, даже южной Америки. Сегодня на юге страны строится новый тепличный комбинат, в котором будут выращивать зеленые культуры", - сказал собеседник агентства. Кроме того, ассоциация планирует активизировать работу и по увеличению количества теплиц по выращиванию цветов, в том числе роз.

Аграрный форум "Дагагрокаспий" проходит в Дагестане 21 и 22 февраля. Участниками форума стали более 100 российских и зарубежных компаний, представившие свои передовые разработки в области сельского хозяйства. На площадке форума компании представили сельхозтехнику, системы полива, оборудование для теплиц, удобрения нового поколения, средства защиты растений, семена и кормовые добавки, проекты по цифровизации, автоматизации и роботизации животноводства.