Минсельхоз предложил запретить до конца года вылов воблы в Астрахани

Общественные обсуждения по документу должны завершиться 4 марта

АСТРАХАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает запретить до конца года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественные обсуждения по документу должны завершиться 4 марта.

Исключение составит 10-дневный промежуток с 20 по 30 апреля, отмечается в проекте закона. При промышленном вылове рыбы в Астраханской области, Калмыкии, республике Дагестан и в Каспийском море предлагается ввести ограничения на воблу - до 0,2% от общего веса промышленного улова владельца квоты. Также предлагается запретить вылавливать плотву в семи районах Астраханской области и сельди-черноспинки, а также заблокировать право промышленного вылова любой рыбы в регионе с применением отдельных видов мелкоячейных неводов за исключением 10-дневного промежутка с 20 по 30 апреля.

Вобла - ценная промысловая рыба, в большинстве своем добываемая в Астраханской области. По оценке регионального Минсельхоза, запасы воблы сейчас оцениваются в районе 20 тыс. тонн, что является "критической цифрой". С прошлого века уловы воблы в регионе снизились в сотни раз, рассказали ТАСС в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ") - с более чем 240 тыс. тонн в 1930 году до менее 0,8 тыс. тонн в 2023 году. На популяции негативно отразилось ежегодное снижение уровня воды в Астрахани, в том числе в период нереста. В итоге в филиале называют ситуацию с популяцией воблы "катастрофической".

Мнение экспертов

Эксперты, опрошенные ТАСС, расходятся в оценке законопроекта. В Волжско-Каспийском филиале, в частности, считают, что запрет на вылов рыбы - необходимая мера и выступают за продление ограничений. "С учетом того, что у нас имеются и маловодные, и многоводные годы, целесообразно было бы сохранять запрет на срок не менее 5 лет с тем, чтобы пропускаемые к местам нереста производители воблы находили там благоприятные условия по водности Волги для своего естественного воспроизводства", - пояснили в филиале. Один год запрета не изменит ситуации, согласен заместитель директора по научной работе Астраханского государственного биосферного заповедника Кирилл Литвинов - по его мнению, эффект от меры будет заметен не раньше, чем через четыре года.

При этом в астраханском областном Минсельхозе считают, что тотальный запрет, особенно в отношении любительской ловли, может привести к всплеску браконьерства. Вместо этого министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев предлагает вводить ограничения на вылов, ужесточать контроль за отраслью и разработать качественную программу по искусственному воспроизводству воблы. "Я говорю про серьезный подход, про целевые деньги, <...> чтобы потом наука о них отчиталась. <…> И вот если мы поймем, что эти меры (ограничения по вылову, контроль, научные методы) не принесли результата, то тогда мы приходим к запрету", - считает Пашаев.