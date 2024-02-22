Калмыкия инициировала расширение мер господдержки в сфере переработки шерсти

Республика производит около 600 тонн тонкорунной шерсти в год, отметил глава региона Бату Хасиков

ЭЛИСТА, 22 февраля. /ТАСС/. Калмыкия, которая выступает одним из основных регионов России по производству тонкой шерсти, баранины и выращиванию племенных овец, инициировала перед федеральным центром расширение мер господдержки отрасли. В частности, компенсацию до 40% расходов предприятий на вложения в оборудование, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

"На заседании штаба под председательством заместителя министра промышленности и торговли России Олега Евгеньевича Бочарова внес предложения по перерасчету федеральных субсидий и расширению мер поддержки перерабатывающих предприятий - компенсировать до 40% расходов на вложения в оборудование. Уверен, это станет хорошей мотивацией для бизнеса и поможет развитию промышленности, в том числе и в нашем регионе", - написал он.

Хасиков уточнил, что сегодня Калмыкия - один из лидеров по объемам производства как грубой, так и тонкорунной шерсти в России. Республика производит около 600 тонн тонкорунной шерсти в год, в советское время объем выработки превышал 13 тыс. тонн. Эти цифры, отметил он, отражают огромный потенциал развития отрасли.

"Принимаем меры для развития производства и переработки шерсти в Калмыкии. Мы расширяем сотрудничество с потребителями калмыцкой шерсти, укрепляем собственный бренд, стараемся увеличить объемы экспорта продукции. Также принимаем меры для улучшения качества поголовья тонкорунного овцеводства. Селекционной работой успешно занимается научно-производственный центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных при Калмыцком государственном университете имени Городовикова", - добавил руководитель Калмыкии.

Овцеводческие организации Калмыкии поставляют качественную мериносовую шерсть на такие предприятия, как ООО "Русская шерстяная компания" (Москва), шерстомойные фабрики Ставропольского края и Астраханской области, в ООО "Русвул" Калмыкии, а также в региональный центр по приему и отбору шерсти ООО "Калмык Вул". В республике разведением овец занимаются более 80% хозяйств всех форм собственности, большая часть овцепоголовья содержится в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 45%.