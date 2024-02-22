"Победа" запускает второй рейс из Нальчика в Москву

Время в пути составит 3 часа 15 минут

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" запускает дополнительный авиарейс по маршруту Нальчик - Москва, сообщили в правительстве Кабардино-Балкарии.

"С 15 апреля текущего года авиакомпания "Победа" запускает второй авиарейс из аэропорта Нальчика в Москву, аэропорт Шереметьево. Полеты из аэропорта Шереметьево планируются с частотой шесть раз в неделю, на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел, эконом-класса", - говорится в сообщении.

Вылеты из Москвы (Шереметьево) планируются в 12:20, отправление из Нальчика - в 16:05. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

Увеличение частоты полетов позволит улучшить транспортную доступность столицы республики для жителей и гостей. Из Нальчика в Москву авиакомпания "Победа" ежедневно совершает один рейс.