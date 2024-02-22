Reuters: в США арестовали двух человек якобы за содействие главе ВТБ в обходе санкций

Речь идет о Вадиме Вольфсоне и Гэнноне Бонде

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американские власти арестовали двух человек якобы за содействие главе банка ВТБ Андрею Костину в обходе введенных Соединенными Штатами санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Минюст США обнародовал соответствующие документы, которые были поданы в суд Нью-Йорка. Как отмечает агентство, якобы два помощника Костина Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США. Они скрыли от властей тот факт, что занимались вопросами, связанными с недвижимостью в штате Колорадо, которая якобы принадлежала Костину, против которого были введены рестрикции в 2018 году.