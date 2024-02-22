В Ростове-на-Дону увеличили размер компенсаций за потерю имущества при ЧС

Меры поддержки распространяются на ситуации, возникшие в городе после 27 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому увеличили размер компенсаций за частичную и полную потерю имущества при ЧС.

"Увеличены выплаты ростовчанам из резервного фонда администрации города в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал сегодня. Теперь в связи с полной утратой имущества первой необходимости вместо 30 тыс. рублей ростовчане получат по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи. За частично утраченное имущество первой необходимости вместо 20 тыс. рублей теперь предусмотрено по 50 тыс. рублей на человека", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры поддержки распространяются на ситуации, возникшие после 27 января, когда произошло обрушение стены в многоэтажном доме на улице Нариманова. "Данные поправки позволяют выплатить деньги всем проживавшим в день введения режима ЧС гражданам в жилых помещениях, попавшим в зону ЧС, вне зависимости от места регистрации", - добавил глава горадминистрации.

Вечером 27 января пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области сообщила об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Из аварийного дома были эвакуированы 95 человек. На следующий день утром произошло полное обрушение подъезда. В районе пятиэтажки в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. По информации городских властей, в настоящее время в маневренном фонде размещены 69 жильцов дома, в том числе 13 детей. Более 200 жителей аварийного дома подали заявления на выплату материальной помощи.