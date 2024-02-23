СМИ: Минторг Турции принял меры для решения проблем с банковскими переводами с РФ

В частности, министерство предлагает участникам банковских операций с Россией и Украиной применять к ним фактор форс-мажора

СТАМБУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Минторг Турции принял несколько мер для решения проблем в сфере банковских переводов с Россией, возникших с начала года, в частности, путем применения к финансовым операциям форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники.

Издание сообщило 22 февраля, что местные экспортеры призвали турецкие власти сделать для них исключение и облегчить способ банковских расчетов с российскими партнерами для получения оплаты за поставленные товары, чтобы не попасть под западные санкции. У контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет, это условие о безналичном расчете стало проблемой для турецких компаний. Часть экспортеров просят власти внести Россию в список из 33 стран, в расчетах за экспорт с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию.

По данным газеты, Минторг Турции, в частности, предлагает участникам банковских операций с Россией и Украиной применять к ним фактор форс-мажора. По его истечении компании могут запросить о продлении срока оплаты до 24 месяцев дополнительно к ранее оговоренному. Экспортная цена может быть отражена в платежных документах в турецких лирах, даже если изначально указана в декларации в иностранной валюте. Расчеты по экспортным операциям компаниями, занятыми во внешней торговле, могут быть приняты со счетов компаний - резидентов Турции.

Экспортная цена, кроме того, может быть проведена компаниями через налоговые управления на основании документа, подтверждающего, что она не принимается банками, отмечает Ekonomim. Минторг Турции при необходимости также может содействовать решению проблемы декларирования операций, если другие возможности не позволяют сделать это, пишет газета.

Посол в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщил о наличии "серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". По его словам, необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции сообщал, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.